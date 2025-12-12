Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιβιβάστηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στο υποβρύχιο «Πιπίνος» τύπου 214 του Πολεμικού Ναυτικού, όπου παρακολούθησε τη βολή νέου τύπου τορπίλης SeaHake mod4 εναντίον στόχου επιφανείας. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης «Περισκόπιο».

Η συγκεκριμένη άσκηση αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας.

Τον υπουργό συνόδευσαν ο υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, καθώς και ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ.