Η Χριστίνα Μπόμπα καλεσμένη στο Anestea The Podcast (powered by ΤΑ ΝΕΑ) του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, στις 18:00. Η γνωστή influencer μιλά ανοιχτά για την προσωπική και επαγγελματική της πορεία, σε μια συνέντευξη που αναμένεται να συζητηθεί.

Η Χριστίνα Μπόμπα απαντά με ειλικρίνεια στο πώς είναι να σε κατηγορούν ότι είσαι famous for being famous, ενώ σχολιάζει και όσα έχει ακούσει στην τηλεόραση που θεώρησε υπερβολικά ή γελοία.

Η ίδια αναφέρεται επίσης στη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη και μιλά για τη σημασία που έχει το σεξ μέσα στον γάμο τους, αλλά και για το αν το πάθος βελτιώνεται με τα χρόνια.

Στη συνέντευξη αποκαλύπτει πόσο διαφορετικά είναι τα έσοδα από το influencing σε σχέση με εκείνα που είχε από την τηλεόραση, ενώ δεν διστάζει να απαντήσει και στο αν σκέφτεται να μεγαλώσει την οικογένειά της με τον ίδιο τρόπο που απέκτησε τις δίδυμες κόρες της.

Τέλος, μιλά για το αν ονειρευόταν πάντα να γίνει διάσημη και πώς βλέπει σήμερα τη δημόσια εικόνα της.

Το νέο επεισόδιο είναι διαθέσιμο από τις 18:00 στο YouTube.