Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ο σκηνοθέτης της κινηματογραφικής μεταφοράς της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς, Αλέξανδρος Ρήγας, δεν θα δώσει το «παρών» στην πρώτη επίσημη προβολή του έργου του, «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή», καθώς εμφανίζεται δυσαρεστημένος από την πορεία της παραγωγής.

Οι συνεχείς αναβολές, οι παύσεις και οι καθυστερήσεις στα γυρίσματα φαίνεται πως επηρέασαν τον προγραμματισμό της ταινίας και μετέφεραν χρονικά την έξοδό της στις αίθουσες, γεγονός που τον προβλημάτισε έντονα.

Όπως επισημάνθηκε στο ίδιο ρεπορτάζ, την ώρα της avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας θα βρίσκεται σε πρόβα παιδικής θεατρικής παράστασης «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» που σκηνοθετεί μέσα στο 2026, επιλογή που ερμηνεύεται ως ένδειξη αποστασιοποίησης από το συγκεκριμένο κινηματογραφικό εγχείρημα.

Nα σημειωθεί πως η avant premiere είναι σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, στις 20:30 σε σινεμά της Κηφισιάς.