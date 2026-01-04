Ισχυρή πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε κατοικία στην περιοχή Γιούργια της Αρτέμιδας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το τζάκι του σπιτιού. Η ύπαρξη φιαλών υγραερίου στο εσωτερικό έκανε το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο για τους πυροσβέστες.

Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, η κατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβεστικές δυνάμεις, το εθελοντικό κλιμάκιο «Βραυρώνα 1», η ομάδα ΔΙΑΣ και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρτέμιδας, που συνέδραμαν στην πλήρη κατάσβεση και την ασφάλεια της περιοχής.