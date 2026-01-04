Θα είναι η πιο ανατρεπτική χρονιά! Το 2026 έρχονται σαρωτικές αλλαγές στα γκραν πρι, με νέα μονοθέσια, αλλαγές σε κανονισμούς και για πρώτη φορά στην εκκίνηση θα δούμε όχι δέκα, αλλά έντεκα ομάδες.

Συγκεκριμένα, η FIA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία μηχανοκίνητου Αθλητισμού έδωσε δημοσιότητα την επίσημη λίστα συμμετοχών των ομάδων, όπου πλέον επιβεβαιώνει ότι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 11 ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της νεοεισερχόμενης Cadillac.

Η Cadillac Formula 1 Team είναι η νέα ομάδα που θα …στριμωχθεί στις πίστες του πρωταθλήματος όπου τα δύο μονοθέσια της θα τα οδηγήσουν οι Σέρχιο Πέρες και Βάλτερι Μπότας, που επιστρέφουν στην ενεργό δράση έπειτα από την απουσία τους στη σεζόν του 2025.

Επίσης, η Sauber διατηρεί το όνομα της, παρά τη μετάβαση της ομάδας στην εργοστασιακή εποχή της Audi. Μάλλον, οι Γερμανοί θέλουν να κρατήσουν – προς το παρόν – μικρό καλάθι σχετικά με τις προσδοκίες τους που επιθυμούν με το ντεμπούτο τους στον κόσμο της Formula1.

Το ενδιαφέρον όλων εστιάζεται στις αλλαγές που έρχονται κάτω από το …καπό των μονοθεσίων, όπου θα συντελεστεί ένας μεγάλος εξηλεκτρισμός των κινητήρων.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό της υβριδικής ισχύος ανεβαίνει από περίπου 15% σήμερα, σε σχεδόν 50%. Επίσης, για τους πιο μυημένους καταργείται η μονάδα MGU-H, η τεχνολογία ανάκτησης ενέργειας από τα καυσαέρια, η οποία θεωρείται δαπανηρή και περίπλοκη.

Αλλά και σε επίπεδο βάρους, τα μονοθέσια θα έχουν νέο, ελάχιστο όριο βάρους, το οποίο έχει μειωθεί κατά 32 κιλά (από τα 800 στα 768 κιλά, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού),όπου εδώ οι μηχανικοί είχαν να λύσουν σημαντικές μηχανικές προκλήσεις. Επίσης, τα νέα μονοθέσια θα είναι και λίγο πιο μικρά σε διαστάσεις. Οπότε, με λιγότερα κιλά και μικρότερες διαστάσεις, οι ειδικοί αναφέρουν ότι θα γίνουν πιο ευέλικτα μιας και θα έχουν και μικρότερο αεροδυναμικό φορτίο. Κοινώς, θα δούμε μεγάλες αλλαγές ισορροπιών για τις οποίες έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους οι πρωτοκλασάτοι πιλότοι στο πρόσφατο παρελθόν.

Υπάρχουν και μικρές ασήμαντες αλλαγές, στην αριθμοδοσία των πιλότων. Όπως ότι ο πρωταθλητής Λάντο Νόρις θα αγωνίζεται με το #1, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν θα έχει το #3, το οποίο έμεινε ελεύθερο μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Ρικιάρντο.

Στο grid του 2026 θα υπάρχει και ένας πρωτοεμφανιζόμενος, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, που θα χρησιμοποιεί το #41.Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ εξασφάλισε την παρουσία του στο grid της Formula 1, καθώς από το 2026 θα αγωνίζεται με τη Racing Bulls.

Σαφώς, τα βλέμματα όλων θα στραφούν φέτος στην παρουσία του Χάμιλτον, ο οποίος δεν πέτυχε αυτά που ονειρευόταν, με την πανάκριβη υπογραφή του που «έριξε» πέρσι με τη Ferrari. Ο επτά φορές Παγκόσμιος είναι 42 ετών και το 2026 ίσως να είναι και η τελευταία του χρονιά που τρέχει στα γκραν πρι. Παρόλο που δεν έχει αποκαλυφθεί έως πότε έχει ισχύ το συμβόλαιο του, πληροφορίες σε ξένα Μέσα αναφέρουν ότι η ιταλική ομάδα τον έχει κλειδωμένο έως τα τέλη του 2026. Ο Χάμιλτον είναι ακόμη και σήμερα ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους οδηγούς της Formula 1. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αμείβεται με περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν στην Ferrari. Η Ferrari ευελπιστεί ότι θα αφήσει όλες τις παθογένειες του παρελθόντος πίσω της ήδη από τη νέα σεζόν.

Και το 2026, το επίσημο πρόγραμμα της Formula 1 περιλαμβάνει 24 αγώνες, ξεκινώντας από την Αυστραλία, αρκετά νωρίς την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου με τη σεζόν να ολοκληρώνεται στο Άμπου Ντάμπι.

Το 2026, η Formula 1 περιλαμβάνει δύο γκραν πρι επί ισπανικού εδάφους, καθώς στο πρόγραμμα αγώνων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα εισέλθει το νέο γκραν πρι Μαδρίτης.

Σε λίγες ημέρες οι ομάδες θα ξεκινήσουν τις παρουσιάσεις, ξεχωριστά, πλέον η καθεμιά, των ομάδων τους και των νέων μονοθεσίων τους. Το πρώτο τεστ των μονοθεσίων της σεζόν είναι προγραμματισμένο για τις 27-31 Ιανουαρίου.

Η Red Bull Racing και η Racing Bulls θα είναι οι πρώτες ομάδες που θα ανοίξουν τη σεζόν με τις παρουσιάσεις, ενώ θα ακολουθήσει η Audi και έπονται οι άλλες σημαντικές ομάδες, Mercedes, Ferrari κ.α. Κοντός ψαλμός για το νέο πρόσωπο της Formula1 και τις νέες ομάδες που εργάζονται πυρετωδώς για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.