Η Κίνα εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στις αμερικανικές επιδρομές στη Βενεζουέλα και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δηλώνοντας ότι είναι «βαθιά σοκαρισμένη» από τις εξελίξεις.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας τονίζεται ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Το κινεζικό υπουργείο ανέφερε πως «καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους και εναντίον του προέδρου μιας χώρας», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Η Κίνα αντιτίθεται σταθερά σε τέτοιου είδους ηγεμονική συμπεριφορά των ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, τη κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Καλούμε τις ΗΠΑ να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να σταματήσουν να παραβιάζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών» καταλήγει η ανακοίνωση.