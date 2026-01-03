Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι φέτος, στις 8 Μαρτίου, και πάλι στην Μελβούρνη, καθώς λόγω του Ραμαζανιού δεν είναι εφικτό το ξεκίνημα στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του 2026: