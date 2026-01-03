Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι φέτος, στις 8 Μαρτίου, και πάλι στην Μελβούρνη, καθώς λόγω του Ραμαζανιού δεν είναι εφικτό το ξεκίνημα στη Μέση Ανατολή.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του 2026:
- 8 Μαρτίου – GP Αυστραλίας (Μελβούρνη)
- 15 Μαρτίου – GP Κίνας (Σανγκάη)
- 29 Μαρτίου – GP Ιαπωνίας (Σουζούκα)
- 12 Απριλίου – GP Μπαχρέιν (Σακχίρ)
- 19 Απριλίου – GP Σαουδικής Αραβίας (Τζέντα)
- 3 Μαΐου – GP Μαϊάμι (Μαϊάμι)
- 24 Μαΐου – GP Καναδά (Μόντρεαλ)
- 7 Ιουνίου – GP Μονακό (Μόντε Κάρλο)
- 14 Ιουνίου – GP Ισπανίας (Βαρκελώνη)
- 28 Ιουνίου – GP Αυστρίας (Σπίλμπεργκ)
- 5 Ιουλίου – GP Βρετανίας (Σίλβερστον)
- 19 Ιουλίου – GP Βελγίου (Σπα-Φρανκορσάν)
- 26 Ιουλίου – GP Ουγγαρίας (Βουδαπέστη)
- 23 Αυγούστου – GP Ολλανδίας (Ζάντβορτ)
- 6 Σεπτεμβρίου – GP Ιταλίας (Μόντσα)
- 13 Σεπτεμβρίου – GP Μαδρίτης (Μαδρίτη)
- 27 Σεπτεμβρίου – GP Αζερμπαϊτζάν (Μπακού)
- 11 Οκτωβρίου – GP Σιγκαπούρης (Σιγκαπούρη)
- 25 Οκτωβρίου – GP ΗΠΑ (Όστιν)
- 1 Νοεμβρίου – GP Μεξικού (Πόλη του Μεξικού)
- 8 Νοεμβρίου – GP Βραζιλίας (Σάο Πάολο)
- 21 Νοεμβρίου – GP Λας Βέγκας (Λας Βέγκας)
- 29 Νοεμβρίου – GP Κατάρ (Λοσάιλ)
- 6 Δεκεμβρίου – GP Άμπου Ντάμπι (Άμπου Ντάμπι)