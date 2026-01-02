Μια υπόθεση εκβιασμού και απαγωγής συγκλονίζει την Ανάβυσσο, όπου την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 ένας 40χρονος άνδρας έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και παράνομης κράτησης, φέρεται δε εξαιτίας οφειλής ύψους 16.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, ο 40χρονος συναντήθηκε σε καφετέρια της Αναβύσσου με έναν 20χρονο Ρουμάνο, στον οποίο χρωστούσε το ποσό. Ο νεαρός όμως εμφανίστηκε συνοδευόμενος από έναν 21χρονο Έλληνα και έναν 47χρονο επίσης ρουμανικής καταγωγής. Οι τρεις άνδρες φέρονται να τον απήγαγαν και να τον ξυλοκόπησαν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δράστες απείλησαν τον άνδρα, απαιτώντας άμεση επιστροφή των χρημάτων. Το θύμα προσπάθησε να τους εξηγήσει ότι δεν είχε το ποσό διαθέσιμο και πως θα μπορούσε να το εξοφλήσει τις επόμενες ημέρες.

Στη συνέχεια, όλοι μαζί αποχώρησαν ώστε ο 40χρονος να αναζητήσει τα χρήματα από γνωστό του. Ζήτησε από έναν 23χρονο να του επιστρέψει ένα αυτοκίνητο που είχε δώσει ως εγγύηση, όμως εκείνος αρνήθηκε. Η άρνηση αυτή προκάλεσε την οργή των δραστών, οι οποίοι τον χτύπησαν στο πρόσωπο και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε νοικιασμένο όχημα.

Ο 20χρονος μετέφερε το θύμα στο σπίτι του στο Καματερό, όπου το κλείδωσε σε δωμάτιο. Ωστόσο, οι δράστες δεν αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνό του, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο 40χρονος κατάφερε να επικοινωνήσει με τον πατέρα του, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί και στέλνοντάς του το στίγμα της τοποθεσίας. Αν και του ζήτησε να μην ειδοποιήσει την Αστυνομία, ο πατέρας, ανήσυχος για την τύχη του γιου του, ενημέρωσε τελικά τις Αρχές.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, αστυνομικοί εντόπισαν το διαμέρισμα και παρακολούθησαν την περιοχή. Όταν είδαν τον 40χρονο να βγαίνει από την πολυκατοικία μαζί με τον 20χρονο, επενέβησαν άμεσα, ακινητοποίησαν τον νεαρό και απελευθέρωσαν το θύμα, το οποίο έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπο.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταλλικό ρόπαλο, μεταλλικό γκλοπ και προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως πορτοφόλι, τραπεζικές κάρτες και δίπλωμα οδήγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 20χρονος, φερόμενος ως εγκέφαλος της επίθεσης, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για σοβαρές υποθέσεις, ανάμεσά τους απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.