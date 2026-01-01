Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια υποδέχθηκαν το νέο έτος με λαμπρό ρεβεγιόν στο κλαμπ Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε «ειρήνη στη Γη» λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, σε μια βραδιά που συνδύασε πολιτική, λάμψη και φιλανθρωπία.

Ο Τραμπ, φορώντας σμόκιν, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα χορού, έχοντας στο πλευρό του την πρώτη κυρία. Η Μελάνια εντυπωσίασε με ένα ασημί φόρεμα και κομψά παπούτσια, τραβώντας όλα τα βλέμματα των καλεσμένων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Donald J. Trump Grand Ballroom, με τη συμμετοχή πολιτικών συμμάχων, επιχειρηματιών και διασημοτήτων. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Ρούντι Τζουλιάνι, η Κρίστι Νόεμ, η Τζανίν Πίρο και ο δισεκατομμυριούχος Χουσεΐν Σατζουάνι.

Το κρύο βράδυ της Φλόριντα γέμισε με μουσική και πατριωτικά τραγούδια, ενώ τα τραπέζια φωτίζονταν από λευκά κεριά. Ο Τραμπ χαιρέτησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τη σύζυγό του Σάρα, οι οποίοι παρευρέθηκαν μετά από πρόσκλησή του.

Σύμφωνα με πηγές, οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα για να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα. Ο Τραμπ είχε διαψεύσει φήμες περί ψυχρότητας στις σχέσεις τους, τονίζοντας ότι το Ισραήλ έχει «σεβαστεί» τις δεσμεύσεις του στη συμφωνία εκεχειρίας.

Η παράδοση του ρεβεγιόν στο Mar-a-Lago

Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο αποτελεί παράδοση πάνω από δύο δεκαετίες. Τα εισιτήρια, που κάποτε κόστιζαν 1.000 δολάρια, φτάνουν πλέον τα 1.450 δολάρια, περιλαμβάνοντας δείπνο και πρόσβαση στον χώρο όπου δειπνεί ο πρόεδρος.

Στο παρελθόν έχουν συμμετάσχει προσωπικότητες όπως η Μάρθα Στιούαρτ, η Σερίνα Γουίλιαμς και ο Τάιγκερ Γουντς. Φέτος, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος, επαναλαμβάνοντας την ευχή του για «ειρήνη στη Γη».

Παρά τη γιορτινή ατμόσφαιρα, δεν έλειψαν οι πολιτικές αναφορές. Ο πρόεδρος είχε επιτεθεί νωρίτερα μέσω κοινωνικών δικτύων σε αντιπάλους του, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες για απάτη στη Μινεσότα, λέγοντας: «Θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Ήταν μια τεράστια απάτη». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «θα έχουμε μια υπέροχη νέα χρονιά».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οθόνη πίσω του εμφανίστηκε κατά λάθος το μήνυμα “Happy Birthday”, προκαλώντας αμηχανία και χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Ο πίνακας του Χριστού και η δημοπρασία

Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με μια καλλιτεχνική έκπληξη. Η ζωγράφος Βανέσα Χοραμπουένα δημιούργησε σε δέκα λεπτά έναν πίνακα με το πρόσωπο του Ιησού, υπό τους ήχους του «Hallelujah». Ο Τραμπ παρακολούθησε εντυπωσιασμένος και ξεκίνησε δημοπρασία με αρχική τιμή 100.000 δολάρια.

Τα έσοδα της δημοπρασίας θα διατεθούν στο νοσοκομείο St. Jude και στο τοπικό γραφείο του σερίφη. Οι προσφορές εκτοξεύτηκαν, φτάνοντας σχεδόν τα 3 εκατομμύρια δολάρια. Ο πρόεδρος συνεχάρη το ζευγάρι που κέρδισε, λέγοντας με χιούμορ «Πάρτε τον αριθμό του!».

Το φετινό ρεβεγιόν στο Μαρ-α-Λάγκο συνδύασε την πολυτέλεια, την πολιτική και τη φιλανθρωπία, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί το προσωπικό του στίγμα ακόμη και στις πιο εορταστικές στιγμές.