Σαμάνοι στο Περού συγκεντρώθηκαν στη νότια Λίμα για το καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο τελετουργικό τους, προχωρώντας σε προβλέψεις για το νέο έτος. Σύμφωνα με τις τελετές τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα αντιμετωπίσει σοβαρή ασθένεια, ενώ ο ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα χάσει την εξουσία.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιμαστούν επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ θα αρρωστήσει σοβαρά», προέβλεψε ο σαμάνος Χουάν ντε Ντίος Γκαρσία, καθώς εκείνος και οι συνάδελφοί του πραγματοποίησαν το τελετουργικό στην παραλία, φορώντας πολύχρωμα πόντσο και σκορπίζοντας λουλούδια στην άμμο.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν μεγάλα πόστερ με φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών, πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και σε ορισμένες περιπτώσεις τα πατούσαν ως ένδειξη συμβολισμού.

Μαζί με τους Τραμπ και Μαδούρο, οι σαμάνοι περιέλαβαν στις τελετές τους τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

“Βλέπουμε ήττα του Νικολάς Μαδούρο. Ο Νικολάς Μαδούρο θα εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Δεν θα συλληφθεί”, ανέφερε ο Γκαρσία, προβλέποντας πολιτικές ανακατατάξεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο ίδιος εκτίμησε ακόμη ότι η Κέικο Φουτζιμόρι, κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στο Περού, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο παρελθόν.

Οι σαμάνοι προέβλεψαν επίσης το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ετήσια αυτή τελετή πραγματοποιείται κάθε Δεκέμβριο, με τους σαμάνους να επιχειρούν να «διαβάσουν» τα σημάδια της χρονιάς που έρχεται· πέρυσι είχαν προβλέψει τη λήξη του πολέμου το 2023.