Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας F-35 στην Τουρκία, παρά τις αντιρρήσεις του Ισραήλ. Η τοποθέτηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα, στενού συμμάχου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», απάντησε ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την πιθανή πώληση των αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα.

Η Ουάσιγκτον είχε αποκλείσει την Τουρκία από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 το 2019 και έναν χρόνο αργότερα επέβαλε κυρώσεις στη χώρα, αν και αποτελεί μέλος του NATO. Η απόφαση ελήφθη λόγω της αγοράς από την Άγκυρα του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400, που θεωρήθηκε ασύμβατο με τα νατοϊκά πρότυπα.

Παρά τις εντάσεις εκείνης της περιόδου, ο κ. Τραμπ διατηρεί στενή προσωπική σχέση με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο είχε υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος δήλωσε πως ο Ερντογάν είναι «πολύ καλός φίλος» και πρόσθεσε: «Δεν θα έχουμε προβλήματα, δεν θα γίνει τίποτα».

Η πιθανότητα μιας τέτοιας συμφωνίας προκαλεί έντονη ανησυχία στο Ισραήλ, καθώς τα F-35 θεωρούνται τεχνολογικά υπερέχοντα και θα μπορούσαν να μετατρέψουν την Τουρκία σε σημαντική στρατιωτική απειλή σε περίπτωση σύγκρουσης, ιδιαίτερα με φόντο τις πρόσφατες εντάσεις στη Συρία.

Το πρόγραμμα των F-35 και οι προηγούμενες συμφωνίες

Τα F-35 της Lockheed Martin αποτελούν τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Joint Strike Fighter (JSF), με τη συμμετοχή πολλών κρατών-μελών του NATO.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του προεδρικής θητείας, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εγκρίνει συμφωνία πώλησης F-35 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την αναγνώριση του Ισραήλ από τα Εμιράτα. Επιπλέον, τον Νοέμβριο της ίδιας περιόδου είχε δώσει το πράσινο φως για ένα ευρύ πακέτο πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων F-35, στη Σαουδική Αραβία.