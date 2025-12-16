Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος την Τετάρτη, σημειώνοντας μέσω του δικτύου Truth Social πως η χρονιά που φεύγει ήταν «εξαιρετική» μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Το διάγγελμα έχει προγραμματιστεί για τις 9 το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα), δηλαδή στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας. Ο αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιο θα είναι το θέμα της ομιλίας του.

«Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21:00», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, προσθέτοντας: «Αυτή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!».

Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στο δίκτυο Fox News, ο πρόεδρος «θα μιλήσει στο έθνος για τα ιστορικά επιτεύγματά του φέτος» και «θα δώσει μια πρόγευση από ορισμένες αποφάσεις που θα ακολουθήσουν τη νέα χρονιά». Η Λέβιτ άφησε να εννοηθεί ότι η ομιλία θα επικεντρωθεί στη μεταναστευτική πολιτική και την οικονομία.

Πολιτικές ισορροπίες και οικονομικές ανησυχίες

Η αισιόδοξη εικόνα που προβάλλει ο Λευκός Οίκος έρχεται σε αντίθεση με τις αυξανόμενες ανησυχίες των πολιτών για το υψηλό κόστος διαβίωσης, όπως καταγράφεται σε δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026. Πολλοί συντηρητικοί κύκλοι καλούν τον Τραμπ να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα εσωτερικά ζητήματα τους επόμενους μήνες.

Μετά την πρόσφατη συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να μεταβεί την Παρασκευή στη Βόρεια Καρολίνα, όπου θα εκφωνήσει ομιλία σε υποστηρικτές του. Προ ημερών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, διερωτώμενος στην πλατφόρμα Truth Social: «Πότε θα λάβω τα εύσημα για τη δημιουργία, χωρίς πληθωρισμό, ίσως της σπουδαιότερης οικονομίας στην ιστορία της χώρας μας; Πότε θα καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει;».

Παρεμβάσεις από τον αντιπρόεδρο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, βρέθηκε σήμερα στην Πενσιλβάνια, καλώντας τους πολίτες να δείξουν «υπομονή». Επέκρινε την προηγούμενη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν για την άνοδο του κόστους ζωής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα» και προσθέτοντας ότι «όσα διέλυσε ο Τζο Μπάιντεν δεν διορθώνονται σε μια εβδομάδα».