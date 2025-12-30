Το Κρεμλίνο απηύθυνε σήμερα έκκληση σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα στηρίξει ενδεχόμενο νέο πλήγμα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιχειρεί την αποκατάσταση των οπλικών της προγραμμάτων, μετά το αμερικανικό πλήγμα του Ιουνίου.

Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά ότι διαθέτει ή αναπτύσσει πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

“Διαβάζω ότι συγκεντρώνουν όπλα και άλλα πράγματα, και αν το κάνουν, δεν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις που καταστρέψαμε, αλλά πιθανόν διαφορετικές”, ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας δράσης.

Έκκληση της Μόσχας για αποκλιμάκωση

Η Μόσχα, η οποία έχει ενισχύσει τους δεσμούς της με την Τεχεράνη μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, κάλεσε σε αποκλιμάκωση και επιστροφή στον διάλογο. “

Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να απόσχουμε από κάθε βήμα που μπορεί να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή και εκτιμάμε ότι, πρωτίστως, αυτό που είναι απαραίτητο είναι ο διάλογος με το Ιράν”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να διατηρεί στενή συνεργασία με το Ιράν, παρά τις διεθνείς πιέσεις.

Οι επιθέσεις του Ιουνίου και οι αντιδράσεις

Τον Ιούνιο, αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν στην 12ήμερη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης, πλήττοντας τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ο Τραμπ είχε δηλώσει τότε ότι τα πλήγματα “κατέστρεψαν” τις ιρανικές εγκαταστάσεις, αν και μεταγενέστερη αμερικανική έκθεση έδειξε πως ουσιαστικά καταστράφηκε μόνο η εγκατάσταση του Φορντό.

Η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν φέτος συνθήκη στρατηγικής συνεργασίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη μεταξύ τους σχέση. Η Δύση κατηγορεί την Τεχεράνη ότι προμηθεύει με πυραύλους και drones τη Μόσχα για τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, κατηγορία που η ιρανική πλευρά απορρίπτει.