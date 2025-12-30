Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να τιμηθεί με βραβείο ειρήνης από το Ισραήλ το 2026, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί «εκτιμούν όσα έχετε κάνει για να βοηθήσετε το Ισραήλ και να υποστηρίξετε τον αγώνα μας» κατά της Χαμάς στη Γάζα, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του Τραμπ στη στήριξη της χώρας.

Με την απόφαση αυτή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σπάει μια μακρόχρονη παράδοση, καθώς το συγκεκριμένο βραβείο ειρήνης, η ανώτατη πολιτική διάκριση του Ισραήλ, απονέμεται συνήθως σε Ισραηλινούς πολίτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε πως ένιωσε «πολύ έκπληκτος» και «συγκινημένος» από την τιμή. Υπονόησε μάλιστα ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ για την τελετή απονομής, η οποία παραδοσιακά πραγματοποιείται την παραμονή της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Ο «αρχιτέκτονας» ειρηνευτικών σχεδίων

Ο Τραμπ προβάλλεται ως ο «αρχιτέκτονας» ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, περιοχή που παραμένει κατεστραμμένη έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός έχει δηλώσει ότι συνέβαλε στον τερματισμό οκτώ συγκρούσεων, μεταξύ των οποίων στη Γάζα, στην Ινδία-Πακιστάν και στην Καμπότζη-Ταϊλάνδη, εκτιμώντας ότι οι προσπάθειές του θα έπρεπε να του εξασφαλίσουν και το Νόμπελ Ειρήνης.

Αμφισβητήσεις και αναγνώριση

Πέρα από την τιμητική διάκριση του Ισραήλ, η FIFA του είχε απονείμει στις αρχές Δεκεμβρίου το δικό της βραβείο ειρήνης, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, διεθνείς αναλυτές σημειώνουν ότι η πραγματική εμπλοκή του Τραμπ σε αρκετές από τις αναφερόμενες συγκρούσεις υπήρξε περιορισμένη ή και ανύπαρκτη, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το κατά πόσο οι πρωτοβουλίες του είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο στην παγκόσμια ειρήνη.