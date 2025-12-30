Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι το Κίεβο συζήτησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που εξετάζονται.

Μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ουκρανική κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, υπογράμμισε πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «σε οποιοδήποτε σχήμα».