Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων έπειτα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, όπου μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον φαλακρό αετό, το εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τη φωτογραφία αυτή, ο πρώην πρόεδρος επιχείρησε να καταδείξει –όπως υποστήριξε– τις επιπτώσεις της αιολικής ενέργειας στα πτηνά.

Η εικόνα απεικονίζει ένα νεκρό αρπακτικό πουλί στη βάση μιας ανεμογεννήτριας, με τον Τραμπ να σχολιάζει στη λεζάντα: «Οι ανεμόμυλοι σκοτώνουν όλους τους ωραίους αετούς μας». Ωστόσο, η φωτογραφία δεν τραβήχθηκε στις ΗΠΑ και δεν δείχνει φαλακρό αετό, αλλά γεράκι.

Σύμφωνα με έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, το στιγμιότυπο είχε δημοσιευθεί το 2017 στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, η οποία ανέφερε ότι προέρχεται από την υπηρεσία διαχείρισης φυσικών πάρκων του Ισραήλ. Στον πυλώνα της ανεμογεννήτριας διακρίνονται καθαρά εβραϊκά γράμματα, επιβεβαιώνοντας την προέλευση της φωτογραφίας.

Η ανάρτηση του Τραμπ αναπαρήχθη από λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ, καθώς και από το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, το οποίο έχει επανειλημμένα επικρίνει τις ανεμογεννήτριες, υποστηρίζοντας ότι «ασχημαίνουν» το τοπίο, κοστίζουν ακριβά και απειλούν τη βιοποικιλότητα.

Η δημοσίευση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους. Μεταξύ αυτών και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος σχολίασε σκωπτικά: «Ο κοιμισμένος Ντον δεν μπορεί να ξεχωρίσει το έμβλημα της Αμερικής;».

Ο φαλακρός αετός αποτελεί επίσημο εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ και απεικονίζεται σε γραμματόσημα, χαρτονομίσματα και στρατιωτικά εμβλήματα. Ξεχωρίζει για τη λευκή κεφαλή και το μεγάλο μέγεθός του, σε αντίθεση με το μικρότερο και σκουρόχρωμο πουλί της φωτογραφίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά σκοτώνονται από ανεμογεννήτριες. Το ινστιτούτο διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για «πολύ μικρό ποσοστό» σε σχέση με τα πτηνά που χάνονται από συγκρούσεις με κτίρια ή επιθέσεις γάτων.