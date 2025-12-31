Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα έντονο μετεωρολογικό φαινόμενο σημειώθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στην παραθαλάσσια περιοχή Mazarrón, στην επαρχία Μούρθια της Ισπανίας, όταν τουλάχιστον τρεις υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα στη θαλάσσια περιοχή και κινήθηκαν προς την ακτή.

Το φαινόμενο συνδέεται με ισχυρές καταιγίδες και διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας που έπληξαν την περιοχή, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και αστραπές.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης και οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υδροστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο λιμάνι της περιοχής. Σκάφη και γιοτ υπέστησαν φθορές από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε εξοπλισμό εξωτερικών χώρων εστίασης, όπως εστιατόρια και μπαρ.

Three waterspouts appeared off the coast of Mazarrón, Spain, on Sunday. According to local reports, the waterspouts damaged yachts and restaurant and bar terraces on shore. pic.twitter.com/0gmQ8yplbC — AccuWeather (@accuweather) December 30, 2025

Η ένταση των φαινομένων ανάγκασε επισκέπτες και θαμώνες της περιοχής να απομακρυνθούν άμεσα και να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία. Παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Υδροστρόβιλοι μπορούν να εμφανιστούν κατά διαστήματα στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας, κυρίως σε περιόδους έντονων καταιγίδων. Αν και πρόκειται για σχετικά σπάνια φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και σκάφη όταν φτάνουν στην ξηρά.

Πηγή:AccuWeather