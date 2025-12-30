Ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσιάζει μια ιδιαίτερη συνταγή για ριζότο με κάστανα, ρόδι και καραμελωμένα φιστίκια, συνδυάζοντας παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη δημιουργικότητα.

Το πιάτο που ετοίμασε στην κουζίνα του «Buongiorno» ξεχωρίζει για την ισορροπία των υλικών και την πλούσια υφή του. Η γλυκύτητα των κάστανων και των φιστικιών συναντά τη φρεσκάδα του ροδιού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει τόσο στο μάτι όσο και στη γεύση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του γνωστού σεφ και απολαύστε ένα ριζότο που συνδυάζει την παράδοση με τη μοντέρνα κουζίνα, ιδανικό για τα γιορτινά τραπέζια ή ένα ξεχωριστό δείπνο στο σπίτι.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα