Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Λαχταριστό xοιρινό με σελινόριζες αυγολέμονο για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας προτείνει ένα λαχταριστό χοιρινό με σελινόριζες αυγολέμονο για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Μάθετε βήμα-βήμα τη σημερινή συνταγή της αγαπημένης σεφ στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!» και ετοιμαστείτε για πεντανόστιμες γιορτινές στιγμές. Ακολουθήστε τις οδηγίες της σεφ και απολαύστε κάθε μπουκιά!
Η πιο αφράτη βασιλόπιτα για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοιμάζει την πιο αφράτη βασιλόπιτα για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι! Η σημερινή συνταγή της αγαπημένης σεφ στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!» είναι πεντανόστιμη και εύκολη. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες της Αργυρώς και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μια λαχταριστή βασιλόπιτα που θα κλέψει τις εντυπώσεις.
Αφράτη βασιλόπιτα με πλούσια αρώματα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου παρουσιάζει μια παραδοσιακή βασιλόπιτα, αφράτη και αρωματική, βασισμένη σε οικογενειακή συνταγή
Συνταγή: Είναι αφράτη, γλυκιά και ακαταμάχητη – Η μυστική σοκολατίνα γάλακτος της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου παρουσίασε μια λαχταριστή σοκολατίνα γάλακτος με αφράτη μους σοκολάτας, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!». Η γνωστή σεφ μοιράστηκε τα μυστικά της για ένα γλυκό που συνδυάζει πλούσια γεύση και αέρινη υφή. Η σημερινή συνταγή της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου υπόσχεται ένα επιδόρπιο που θα εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες της και […]
Μελομακάρονα express – Απαιτούν μόνο 10 λεπτά προετοιμασία
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αφιερώσουμε πολύ ώρα στην κουζίνα μας για να παρασκευάσουμε τα αγαπημένα μας φαγητά και γλυκίσματα. Υπάρχουν όμως συνταγές express 10 λεπτών ακόμα και για μελομακάρονα. Σε ένα μπολ ανακατεύεις 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, ½ φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού και ½ φλιτζάνι ζάχαρη. Διαλύεις 1 κουταλάκι σόδα μέσα […]