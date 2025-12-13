ΗΑργυρώ Μπαρμπαρίγου παρουσίασε τη δική της εκδοχή για τα παραδοσιακά μελομακάρονα μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», χαρίζοντας στο κοινό μια ακόμη πεντανόστιμη συνταγή για τις γιορτές.

Η γνωστή σεφ, με τον χαρακτηριστικό της τρόπο, έδειξε βήμα-βήμα πώς να πετύχουμε το τέλειο αποτέλεσμα, συνδυάζοντας άρωμα, υφή και γεύση.

Όπως πάντα, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε πρακτικά μυστικά για αφράτα μελομακάρονα που λιώνουν στο στόμα και εντυπωσιάζουν στο γιορτινό τραπέζι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και απολαύστε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά των Χριστουγέννων, φτιαγμένο με μεράκι και αγάπη.