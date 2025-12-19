Όσοι περνούν αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων από την οδό Δράμας στα Σεπόλια, η όσφρησή τους θα τους οδηγήσει αλάνθαστα σε μια γωνιά που μοσχομυρίζει βούτυρο, μέλι και κανέλα. Εκεί, σε έναν ιστορικό φούρνο, αυτόν της οικογένειας Φωτίου, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στη γλύκα των παλιών εποχών, παρόλο που έχουν περάσει πάνω από πέντε δεκαετίες.

Την ιστορία του φούρνου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή, αφηγείται ο Κωνσταντίνος Φωτίου, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά: «Είμαστε η τρίτη γενιά αρτοποιών. Τον φούρνο τον ξεκίνησε το 1972 ο παππούς μου ο Βασίλης. Μετά πέρασε στα χέρια του πατέρα μου και τώρα είμαι εγώ με τον αδερφό μου τον Βασίλη. Πάντα εδώ, στο ίδιο οίκημα. Από το 1972 είμαστε τώρα 54 χρόνια πάνω».

Το «πριγκιπάτο» των Σεπολίων

Τα Σεπόλια δεν είναι μια συνηθισμένη γειτονιά. Είναι από τις περιοχές που παλιές παρέες έχουν ραντεβού την ίδια ώρα, κάθε βδομάδα, σε καφέ όπως αυτό του Αγίου Αιμιλιανού στον λόφο Σκουζέ, ή στο καφενείο της Λίντας στον Άγιο Μελέτη. Και μαζεύονται «συνωμοτικά» γι’ αυτές τις συναντήσεις, δίχως να χρειαστεί κάποια ειδοποίηση.

Γι’ αυτό και πολύ λίγα πράγματα σε αυτή τη γειτονιά μετριούνται με τα χρήματα. Ομοίως, και με τα μαγαζιά της γειτονιάς, οι σχέσεις είναι πολύ περισσότερο προσωπικές, συναισθηματικές, απ’ ό,τι επαγγελματικές.

«Την ευχαριστούμε τη γειτονιά, είναι πάντα κοντά μας, πάντα μαζί μας, μας προτιμάει. Και συγκινητικό είναι γιατί αναπτύσσουμε και σχέσεις πέρα από πελάτη και αρτοποιού», σημειώνει ο Κωνσταντίνος.

Μάλιστα, μοιράζεται μια πολύ προσωπική στιγμή που αποδεικνύει αυτό το δέσιμο: «Εντάξει τώρα έχουν περάσει και τα χρόνια, αλλά έχουμε πελάτες που είναι από την αρχή εδώ. Από το ’72 και υπάρχουν ακόμα. Έγινα πρόσφατα πατέρας, πριν 8 μήνες, και με συγκίνησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι πάρα πολλοί πελάτες μου έφεραν δώρα. Είναι αυτό που έλεγα για τη σχέση με τους πελάτες που έχουμε».

Ζεστά μελομακάρονα, κουραμπιέδες και πανετόνε με τιμές «παγωμένες»

Οι ζαχαροπλάστες και οι αρτοποιοί γνωρίζουν καλά τις δυσκολίες των νοικοκυριών και προσπαθούν να ανταποδώσουν τη στήριξη κρατώντας χαμηλά το κόστος. «Εντάξει, σίγουρα περάσαμε και την οικονομική κρίση, ήταν και ο Covid, λίγο ο κόσμος έχει αλλάξει σε σχέση με αυτό που ήτανε. Δυσκολεύεται, ζορίζεται ο κόσμος. Και από την πλευρά μας και εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε λίγο και τις τιμές στα όρια που μπορούμε», εξηγεί ο κ. Φωτίου.

Το αποτέλεσμα είναι τιμές που παραμένουν σταθερές εδώ και τρία χρόνια: «Δηλαδή το μελομακάρονο και ο κουραμπιές που είναι και της εποχής, τα έχουμε κρατήσει στην ίδια τιμή με πέρυσι και πρόπερσι. Το μελομακάρονο είναι στα 13 ευρώ. Ο κουραμπιές με αμύγδαλο ή χωρίς είναι στα 14 ευρώ. Είναι με βούτυρο αγνό. Και οι δίπλες είναι στα 16».

Στη βιτρίνα όμως υπάρχουν και οι πιο σύγχρονες εκδοχές: «Και πολύ μελομακάρονο με σοκολάτα, το οποίο είναι στα 17. Ή με σοκολάτα υγείας, ή λευκή, ή γάλακτος που βγάζουμε. Και το πανετόνε είναι στα 16. Είναι αυθεντική ιταλική συνταγή. Την έχουμε τροποποιήσει λίγο γιατί βγάζουμε και πανετόνε με σοκολάτα που μας ζητάνε».

Η μυστική συνταγή του παππού

Το μυστικό της επιτυχίας, πέρα από την αγάπη και τα καλά υλικά, κρύβεται στην παράδοση. «Ακολουθούμε μια μυστική συνταγή η οποία κρατάει από το ’72, από τον παππού. Με πολύ λίγες τροποποιήσεις ανά τα χρόνια, γιατί και τα προϊόντα αλλάζουνε», αποκαλύπτει ο Κωνσταντίνος.

Και καταλήγει με το συστατικό που κάνει τη διαφορά στη γεύση: «Νομίζω είναι το ψήσιμο, είναι το ότι βγάζουμε καθημερινά, οπότε δεν έχουμε προϊόν προηγούμενων ημερών και είναι συνεχώς φρέσκα και λαχταριστά».