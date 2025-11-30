Δίχως εκπλήξεις στα πρόσωπα, αλλά μια… μικρή στη διάταξη, η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΑΕΚ.

Ο Ντραγκόφσκι θα υπερασπιστεί την εστία των Πράσινων, στην τριάδα της άμυνας θα παίξουν οι Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν και Γεντβάι, ενώ στις δύο πτέρυγες θα βρεθούν οι Καλάμπρια (δεξιά) και Ζαρουρί (αριστερά).

Στη μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Τσιριβέγια, Σιώπης, ενώ πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι θα βρεθούν οι Μπακασέτας και Τετέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τσέριν, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Ντέσερς και Πάντοβιτς.