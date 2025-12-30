Μια γιορτή γεύσης και παράδοσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι, όπου η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας – και πιθανότατα του κόσμου.

Ολοι για να δοκιμάσουν

Για τη δημιουργία της χρησιμοποιήθηκαν 6,2 τόνοι αλεύρι και 6.500 αβγά, ενώ το τελικό μήκος ξεπερνά τα 100 μέτρα. Κάτοικοι από το Περιστέρι και τις γύρω περιοχές συγκεντρώνονται στην πλατεία για να δοκιμάσουν το γλυκό που ετοίμασαν με μεράκι δεκάδες αρτοποιοί.

«Αν όχι η μεγαλύτερη, σίγουρα η πιο γλυκιά βασιλόπιτα στον κόσμο»

Ο «αρχιτέκτονας» της πρωτοβουλίας, Παναγιώτης Σαχινίδης, Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για το αποτέλεσμα και τη συνεργασία με τον Δήμο.

«Είμαι ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων, Περιχώρων και είμαστε οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο Περιστερίου, τον κύριο Παχατουρίδη και όλο το δήμο και το επιτελείο του -που είναι φοβεροί- για την υλοποίηση αυτής της υπέροχης βραδιάς, που είναι ίσως η μεγαλύτερη πίτα στον κόσμο. Αν δεν είναι στον κόσμο, είναι η πιο γλυκιά σ’ όλο τον κόσμο» ανέφερε ο κ. Σαχινίδης.

Ένα εγχείρημα 10 τόνων

Περιγράφοντας τη σχεδόν «χολιγουντιανή» επιχείρηση που στήθηκε, ο κ. Σαχινίδης υπογράμμισε πως η εκδήλωση αποτελεί πλέον θεσμό. «Αυτό που κάνουμε τώρα πάλι φέτος είναι ένας θεσμός τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια. Είναι γύρω στα 100 μέτρα περίπου, γύρω στους 10 τόνους βάρος. Έχουν δουλέψει γύρω στα 35 βιοτεχνικά αρτοποιεία σε όλη την Αθήνα, συνάδελφοί μου αρτοποιοί, πολλά παιδιά έτσι αρτοποιών και έχουμε υλοποιήσει ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο είναι όλη η γλύκα των αρτοποιών της Αθήνας έχει έρθει σ’ αυτό το υπέροχο τραπέζι που καλούμε όλο τον κόσμο από όλη την Αθήνα να έρθει να γευτεί αυτή την ωραία βασιλόπιτα» σημείωσε.

Η τεχνική

Όσο για το τεχνικό κομμάτι της ένωσης των κομματιών, εξήγησε: «Έχουν ενωθεί οι πίτες, ναι με λαμαρίνες έχουν ενωθεί, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό σε μία πλευρά. Έχουν πασπαλιστεί, έχουν μπει οι κανέλες, όλα τα αρωματικά τους και είναι έτοιμο το απόγευμα να γίνει η κοπή και να μοιραστεί στον κόσμο».

Ο φούρνος ως κοινωνικός φάρος

Πέρα από τα ρεκόρ, η εκδήλωση φέρει βαθύ συμβολισμό για τον κλάδο των αρτοποιών. «Είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία διότι δείχνουμε τον παλμό των αρτοποιών της Αττικής», τόνισε ο κ. Σαχινίδης. «Οι αρτοποιοί σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα, αγαπάνε αυτό που κάνουνε, είναι βιοτέχνες, είναι ο κοινωνικός φάρος της κάθε γειτονιάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την ‘Ελλάδος Άρτος’, που είναι η πρώτη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία βοηθάει με τους εθελοντές της να μοιραστεί η πίτα, να φτιαχτεί».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος των Αρτοποιών στάθηκε στη διαχρονική αξία του ψωμιού: «Υπάρχει ο συμβολισμός και ο αποσυμβολισμός. Το ψωμί μας, ο άρτος είναι από την αρχή της ζωής του ανθρώπου έως το τέλος του και συμβολίζει τη χαρά, την ευτυχία, τα πάντα. Οίνος, έλαιο και άρτος. Εύχομαι καλή χρονιά, αγάπη και υγεία και πάνω απ’ όλα πίστη».