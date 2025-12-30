Οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 θα αρχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά από τον e-ΕΦΚΑ προς όλους τους δικαιούχους, με διαφορετικές ημερομηνίες ανά Ταμείο. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το προηγούμενο από την πληρωμή απόγευμα.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν την ίδια ημέρα, όπως έχει καθιερωθεί πλέον σε μόνιμη βάση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πληρωμές για νέους συνταξιούχους (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) για όλους τους νέους συνταξιούχους – μισθωτούς και μη μισθωτούς – που υπάγονται στον νόμο 4387/2016 (από 1.1.2017 και μετά), θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Πληρωμές ανά Ταμείο

ΙΚΑ: Οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Οι συντάξεις θα πιστωθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 για όλους τους ασφαλισμένους των συγκεκριμένων Ταμείων.

ΝΑΤ: Οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Δημόσιο: Οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 θα πιστωθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, όπως και στα υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν επίσης την ίδια ημερομηνία με το Δημόσιο.

Κύριες και επικουρικές συντάξεις την ίδια ημέρα

Όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα κάθε μήνα, σε σταθερή βάση.

Έτσι, οι επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις, χωρίς χρονική απόκλιση.