Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγές αναμένονται στις ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ρυθμίζει τον τρόπο πληρωμής από τον ΕΦΚΑ.

Με βάση τη διάταξη του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73/17.05.2019), που αφορά τη ρύθμιση οφειλών και συνταξιοδοτικά ζητήματα, καθορίζονται νέες ημερομηνίες πληρωμής για τις μηνιαίες συντάξεις.

Πλαίσιο εφαρμογής του νόμου

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ίδιου νόμου, ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς, η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

β) Για τους μη μισθωτούς, η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ημερομηνίες αυτές μπορεί να διαφοροποιούνται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκρισης του Υπουργού Εργασίας.

Οι διατάξεις του νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Πληρωμές για νέους συνταξιούχους

Για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 1.1.2017 και μετά, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Ενοποίηση πληρωμών κύριων και επικουρικών

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, έχει αποφασίσει οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις να καταβάλλονται πλέον την ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Έτσι, οι επικουρικές συντάξεις του Φεβρουαρίου 2026 θα πληρωθούν ταυτόχρονα με τις κύριες συντάξεις.

Πρόγραμμα πληρωμών Φεβρουαρίου 2026

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, οι ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:

Την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (νέοι συνταξιούχοι μισθωτοί και μη μισθωτοί).

Την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως ταμείων ΙΚΑ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του Δημοσίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

• Οι συντάξεις των μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

• Οι συντάξεις του ΙΚΑ, του ΝΑΤ και του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Οι πληρωμές αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα.

Ειδικές κατηγορίες

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν επίσης σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δημοσίου.

Η χορήγηση προκαταβολής σύνταξης για τα στελέχη αυτών των σωμάτων ρυθμίζεται με την απόφαση 151274/2016/0092 (ΦΕΚ Β’ 1519/04.05.2017).

Με το νέο πλαίσιο, επιβεβαιώνεται η σταθεροποίηση του συστήματος πληρωμών, ώστε οι συνταξιούχοι να γνωρίζουν εγκαίρως πότε θα λάβουν τις συντάξεις τους κάθε μήνα.