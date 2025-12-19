Καταβάλλονται οι συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες, καθώς για πρώτη φορά αποτυπώνονται οι φοροελαφρύνσεις που είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ και η μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50%.

Οι αυξήσεις συνδέονται με τον καθιερωμένο πλέον μηχανισμό αναπροσαρμογής, που εξασφαλίζει ότι οι αποδοχές των συνταξιούχων ακολουθούν τον ρυθμό ανάπτυξης και τον πληθωρισμό, προστατεύοντας έτσι την αγοραστική τους δύναμη.

Η αύξηση μέσω του μηχανισμού προσαρμογής ανέρχεται σε περίπου 2,4%, ενώ το καθαρό εισόδημα ενισχύεται περαιτέρω από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή κάθε κλιμακίου κατά δύο μονάδες.

Στις συντάξεις Ιανουαρίου, για πρώτη φορά, συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά βάσει του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν πραγματικές αυξήσεις στις απολαβές τους. Οι δικαιούχοι ωφελούνται τόσο από τη μείωση του φόρου εισοδήματος όσο και από τη μείωση της προσωπικής διαφοράς, που επιτρέπει να αποτυπωθεί το όφελος του μηχανισμού αναπροσαρμογής.

Υπενθυμίζεται ότι η προσωπική διαφορά αναμένεται να καταργηθεί πλήρως σε διάστημα δώδεκα μηνών, δηλαδή με την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου 2027.