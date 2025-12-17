Φέτος, οι πληρωμές των συντάξεων, επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων πραγματοποιούνται νωρίτερα, με στόχο την έγκαιρη οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών ενόψει των εορτών. Από σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου ξεκινά ένα εκτεταμένο πρόγραμμα καταβολών, που θα ωφελήσει περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα προπληρώσει από σήμερα, 17 Δεκεμβρίου επιδόματα και παροχές, όπως η τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα εργασίας, η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, το Δώρο Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους, καθώς και παροχές μητρότητας και γονικής άδειας μαζί με το αντίστοιχο δώρο. Οι πληρωμές γίνονται αυτόματα μέσω προπληρωμένων καρτών, χωρίς ενέργειες από τους δικαιούχους, εκτός από όσους άνεργους πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση παρουσίας στο διάστημα 17 Δεκεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026 μέσω gov.gr.

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα σε δύο φάσεις: την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου πληρώνονται οι συντάξεις μη μισθωτών και επικουρικές ιδιωτικού τομέα, ενώ τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου οι συντάξεις μισθωτών και κύριες και επικουρικές του Δημοσίου. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Στις συντάξεις Ιανουαρίου ενσωματώνεται αύξηση 2,4% σε συνδυασμό με μείωση της παρακράτησης φόρου. Ολοκληρώνονται επίσης επανυπολογισμοί και συμψηφισμοί, με αλλαγές που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, χωρίς να προβλέπεται οριζόντια περικοπή ή αλλαγή ορίων ηλικίας.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με καθαρό μηνιαίο εισόδημα 953 ευρώ θα δει τις ετήσιες απολαβές του να αυξάνονται κατά 230 ευρώ καθαρά χάρη στην αναπροσαρμογή και θα εξοικονομήσει 40 ευρώ επιπλέον μέσω της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης. Αν σε αυτά τα 270 ευρώ προστεθεί η τακτική ετήσια ενίσχυση για χαμηλοσυνταξιούχους ύψους 250 ευρώ που εγκαινιάστηκε στα τέλη Νοεμβρίου, προκύπτει τόνωση του εισοδήματος κατά 520 ευρώ.

Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.143 ευρώ καθαρά κάθε μήνα θα έχει ετήσια αύξηση 288 ευρώ στο χέρι λόγω του μηχανισμού προσαρμογής, συν 100 ευρώ κέρδος από τη φοροελάφρυνση της ΔΕΘ, που σημαίνει ότι έχει συνολικό όφελος 388 ευρώ.

Επίσης, συνταξιούχος με μηνιαίες καθαρές απολαβές 1.333 ευρώ θα κερδίσει φέτος 346 ευρώ καθαρά από την αναπροσαρμογή, στα οποία θα προστεθεί φοροελάφρυνση 160 ευρώ, άρα μιλάμε για κέρδος της τάξης των 506 ευρώ.

Στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως το επίδομα παιδιού (6η δόση), επίδομα στέγασης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα, και άλλα κοινωνικά βοηθήματα.

Το Δώρο Χριστουγέννων για τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να καταβληθεί έως τις 19 Δεκεμβρίου και αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό ή σε 25 ημερομίσθια, με βάση τις αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγχουν τα ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης μέσω e-ΕΦΚΑ, τις κινήσεις των λογαριασμών και προπληρωμένων καρτών, καθώς και τις διαθέσιμες υπηρεσίες μέσω gov.gr και ΚΕΠ.

