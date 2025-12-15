Πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026, με τους συνταξιούχους να βλέπουν στους λογαριασμούς τους αυξημένα ποσά κατά 2,4% μεικτά. Η αύξηση θα ενσωματωθεί στη σύνταξη και δεν θα δοθεί ξεχωριστά, ενώ αφορά το σύνολο των κύριων συντάξεων.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και η δεύτερη τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ανάλογα με το Ταμείο. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Έτσι έως το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται να έχουν πληρωθεί όλες οι συντάξεις.

Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων (μετά την 1/1/2017) των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, ενώ στις 22 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν οι συντάξεις των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των λοιπών Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Μείωση προσωπικής διαφοράς και νέος τρόπος υπολογισμού

Μαζί με την αύξηση, εφαρμόζεται για πρώτη φορά μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2016. Η αλλαγή αυτή διευρύνει τον αριθμό των συνταξιούχων που θα δουν πραγματική αύξηση στο καθαρό ποσό της σύνταξής τους, έστω και περιορισμένη.

Οι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση του 2,4%. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά μικρότερη από το μισό της αύξησης θα δουν αύξηση ίση τουλάχιστον με το 50% αυτής. Για όσους η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη, το υπόλοιπο της αύξησης θα συμψηφιστεί, με το αποτέλεσμα να είναι πιο ευνοϊκό σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Από το 2027 και μετά, οι αυξήσεις θα καταβάλλονται στο σύνολό τους, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Έτσι, όλοι οι συνταξιούχοι θα συμμετέχουν πλήρως στις ετήσιες αυξήσεις.

Χαμηλά ποσά για την πλειονότητα των συνταξιούχων

Παρά τη φετινή αύξηση, τα ποσά που λαμβάνει η πλειονότητα των συνταξιούχων παραμένουν χαμηλά. Περισσότεροι από τους μισούς λαμβάνουν έως 940 ευρώ καθαρά τον μήνα, ενώ πάνω από το ένα τρίτο περιορίζεται σε καθαρή σύνταξη έως 658 ευρώ.

Σχεδόν τρεις στους δέκα ζουν με ποσά έως 564 ευρώ, γεγονός που μειώνει το πραγματικό όφελος της αύξησης, ιδιαίτερα σε συνθήκες ακρίβειας. Η προσαρμογή έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες τα προηγούμενα χρόνια.

Οι απώλειες της τελευταίας δεκαετίας

Σύμφωνα με εκτιμήσεις συνταξιουχικών οργανώσεων, από το 2010 έως σήμερα οι απώλειες υπερβαίνουν τα 130 δισ. ευρώ. Μόνο για το 2026 προβλέπονται πρόσθετες επιβαρύνσεις από κρατήσεις υπέρ υγείας, εισφορές και συμψηφισμούς.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η πληρωμή των αυξημένων συντάξεων πριν από τα Χριστούγεννα λειτουργεί περισσότερο ως μια περιορισμένη οικονομική ανάσα, παρά ως ουσιαστική αποκατάσταση των εισοδημάτων που χάθηκαν την προηγούμενη δεκαετία.