Ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξανδρος Μητρόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των συντάξεων και του Δώρου Χριστουγέννων ενόψει των γιορτών.

Ο Δεκέμβριος αναμένεται να φέρει σημαντικές πληρωμές για εκατομμύρια δικαιούχους, καθώς πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν επιδόματα, το Δώρο Χριστουγέννων και οι συντάξεις.

Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα προχωρήσει στην προπληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων για τους επιδοτούμενους ανέργους. Παράλληλα, από την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου αναμένεται να δοθεί το Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα.

Την ίδια ημέρα, στις 19 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί και η καταβολή των συντάξεων, ενώ τα επιδόματα προγραμματίζεται να δοθούν από τις 22 Δεκεμβρίου.