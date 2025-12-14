Μικρές αυξήσεις της τάξεως του 2,4% μεικτά θα λάβουν οι συνταξιούχοι το νέο έτος, ενώ για όσους αποχώρησαν πριν από το 2016 προβλέπεται μερική, κατά το ήμισυ, μείωση της προσωπικής διαφοράς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία, οι απώλειες των συνταξιούχων από το 2010 έως και το 2025 ξεπερνούν τα 130 δισ. ευρώ, λόγω των μνημονιακών νόμων που παραμένουν σε ισχύ.

Όπως έχει «κλειδώσει», η πληρωμή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου 2026 θα γίνει ταυτόχρονα με τη μείωση της προσωπικής διαφοράς. Οι αυξημένες κατά 2,4% συντάξεις θα καταβληθούν στις 19 και 22 Δεκεμβρίου 2025.

Πληρωμές

Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 : Πληρώνονται οι συντάξεις στους νέους συνταξιούχους (έκδοση σύνταξης μετά την 1/1/2017) των Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

: Πληρώνονται οι συντάξεις στους νέους συνταξιούχους (έκδοση σύνταξης μετά την 1/1/2017) των Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025: Καταβάλλονται οι συντάξεις από τα Ταμεία ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο και τα λοιπά Ταμεία μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Οι πιστώσεις θα είναι διαθέσιμες στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, μετά τις 5 μ.μ., μέσω ATM.

Προσωπική διαφορά

Οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Όσοι έχουν μηδενική προσωπική διαφορά έως 31.12.2025 θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση του 2,4%.

θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση του 2,4%. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά μικρότερη του 50% της αύξησης θα πάρουν το υπόλοιπο ποσό της αύξησης μετά τον συμψηφισμό, με ελάχιστο ποσοστό αύξησης το 50% .

. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη του 50% θα λάβουν το υπόλοιπο 50% της αύξησης μετά τον συμψηφισμό.

Από το 2027 και μετά, θα δίνονται πλήρεις αυξήσεις στις κύριες συντάξεις, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Οι απώλειες

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, οι συνταξιούχοι έχουν ήδη χάσει πάνω από 130 δισ. ευρώ από το 2010 έως το 2025 λόγω μνημονιακών περικοπών και αναμένεται να χάσουν επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ το 2026. Οι απώλειες αυτές προκύπτουν ως εξής:

2,2 δισ. ευρώ από την εισφορά υπέρ υγείας (6%).

888 εκατ. ευρώ από την εισφορά υπέρ ΕΑΣ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

500 εκατ. ευρώ λόγω προσωπικής διαφοράς.

Μέχρι πρότινος, περίπου 1,9 εκατ. συνταξιούχοι έβλεπαν πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις τους. Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, προστίθενται άλλοι 671.000 δικαιούχοι. Από αυτούς, το 45% θα λάβει το σύνολο της αύξησης, ενώ οι υπόλοιποι θα δουν το 50% ή και περισσότερο, ανάλογα με τον συμψηφισμό. Από 1/1/2027, η προσωπική διαφορά καταργείται πλήρως και όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν το 100% των ετήσιων αυξήσεων.

Μικρά ποσά

Τα νεότερα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας για το ύψος των συντάξεων δείχνουν ότι η πλειονότητα των συνταξιούχων λαμβάνει χαμηλές αποδοχές. Τον Οκτώβριο 2025, επί συνόλου 2.517.615 συνταξιούχων, καταγράφονται τα εξής: