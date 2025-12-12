Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν πριν από τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ). Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων συντάξεων των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.