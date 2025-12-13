Μικρές αυξήσεις συντάξεων, της τάξεως του 2,4% μεικτά, θα λάβουν οι συνταξιούχοι από το νέο έτος, ενώ παράλληλα θα εφαρμοστεί η κατά το ήμισυ περικοπή της προσωπικής διαφοράς για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2016. Το μέτρο αυτό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνταξιούχοι έχουν χάσει σωρευτικά πάνω από 130 δισ. ευρώ από το 2010 έως σήμερα, λόγω των μνημονιακών νόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, «κλείδωσε» η πληρωμή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου 2026, οι οποίες θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τη μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50%. Όπως ανέφεραν «ΤΑ ΝΕΑ», οι αυξημένες κατά 2,4% συντάξεις θα πιστωθούν στις 19 και 22 Δεκεμβρίου 2025.

Πληρωμές

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες καταβολής έχουν ως εξής:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025: Συντάξεις για τους νέους συνταξιούχους (έκδοση μετά την 1/1/2017) των Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Συντάξεις για τους νέους συνταξιούχους (έκδοση μετά την 1/1/2017) των Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025: Συντάξεις για τους ασφαλισμένους των Ταμείων ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημοσίου και λοιπών Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Οι πιστώσεις θα είναι διαθέσιμες στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, μετά τις 5 μ.μ., μέσω ATM.

Προσωπική διαφορά

Οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Όσοι έχουν μηδενική προσωπική διαφορά την 31.12.2025 θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση του 2,4%.

θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση του 2,4%. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά μικρότερη του 50% της αύξησης θα λάβουν μέρος της, με κατώτατο όριο το 50% της συνολικής αύξησης.

της συνολικής αύξησης. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη του 50% θα λάβουν το υπόλοιπο 50% της αύξησης.

Από το 2027 και μετά, οι αυξήσεις θα δίνονται στο πλήρες ποσό των κύριων συντάξεων όπως έχει διαμορφωθεί την 31.12.2026, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Οι απώλειες

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, εκτός από τα 130 δισ. ευρώ που έχουν ήδη χαθεί από το 2010 έως το 2025, οι συνταξιούχοι θα υποστούν επιπλέον απώλειες 3,5 δισ. ευρώ το 2026. Συγκεκριμένα:

2,2 δισ. ευρώ λόγω εισφοράς υπέρ υγείας (6%).

888 εκατ. ευρώ από τη φορολογική εισφορά υπέρ ΕΑΣ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

500 εκατ. ευρώ λόγω της προσωπικής διαφοράς.

Μέχρι πρόσφατα, περίπου 1,9 εκατ. συνταξιούχοι έβλεπαν πραγματικές αυξήσεις. Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο φάσεις, θα προστεθούν άλλοι 671.000 δικαιούχοι. Από αυτούς, το 45% θα λάβει το 100% της αύξησης, ενώ οι υπόλοιποι με υψηλή προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50%. Από την 1/1/2027 η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί πλήρως, και όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν το σύνολο της ετήσιας αύξησης.

Μικρά ποσά

Τα νεότερα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας για τον Οκτώβριο 2025 αποτυπώνουν χαμηλά επίπεδα συντάξεων. Από το σύνολο των 2.517.615 συνταξιούχων: