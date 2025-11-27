Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Ενοικίου (Στέγασης) περιμένουν και αυτόν τον μήνα την καταβολή του από τον ΟΠΕΚΑ. Τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ λίγο πριν την επίσημη πληρωμή, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να τα δουν από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου 2025, ενώ η επίσημη πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Αναλυτικά για την πληρωμή

Η πληρωμή για τον μήνα Νοέμβριο 2025 αφορά όλους τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει και εγκρίνει την αίτησή τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση χρηματοδότησης του προγράμματος, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει το επίδομα την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και ασφαλής, εξασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν τα χρήματα απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ.

Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Όπως συμβαίνει σε κάθε πληρωμή επιδόματος, τα χρήματα είναι διαθέσιμα μία ημέρα νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να δουν το ποσό της παροχής στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου 2025. Αυτή η πρόβλεψη δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους πριν την επίσημη ημερομηνία, διευκολύνοντας την προγραμματισμένη διαχείριση των οικογενειακών τους εξόδων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα του Επιδόματος Στέγασης λειτουργεί με συγκεκριμένες διαδικασίες και προϋποθέσεις, τις οποίες οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν:

Υποβολή αίτησης:

Οι δικαιούχοι πρέπει να ανανεώνουν την αίτησή τους τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ, ώστε να εξασφαλίζουν τη συνεχή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Έλεγχος προϋποθέσεων:

Έχουν τεθεί σε ισχύ νέοι κανόνες σχετικά με τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος. Συνιστάται οι δικαιούχοι να επισκέπτονται τακτικά την πλατφόρμα για τυχόν ενημερώσεις και οδηγίες που μπορεί να επηρεάζουν την επιλεξιμότητά τους.

Αναγνώριση τραπεζικού λογαριασμού:

Το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα. Οποιαδήποτε αλλαγή στον τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως για να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Νομικό πλαίσιο για τις πληρωμές

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4659/2020, που τροποποιεί τον ν. 4520/2018, όλα τα κοινωνικά επιδόματα που υπάγονται στον ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, η πληρωμή του Νοεμβρίου 2025 για το Επίδομα Στέγασης ακολουθεί πλήρως το νόμιμο χρονοδιάγραμμα, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και συνέπεια στις καταβολές.