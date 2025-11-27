Μια ευχάριστη έκπληξη για τους χρήστες της προπληρωμένης κάρτας επιδομάτων επιφυλάσσει η σημερινή μέρα καθώς ξεκινά η μεγάλη κλήρωση του ΟΠΕΚΑ, που θα αναδείξει 8.500 τυχερούς, οι οποίοι θα λάβουν από 1.000 ευρώ ο καθένας. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ψηφιακή, με την πληρωμή να φτάνει απευθείας στο IBAN των νικητών.

Πώς καθορίζονται οι λαχνοί συμμετοχής

Ο αριθμός των λαχνών που αντιστοιχεί σε κάθε συμμετέχοντα καθορίζεται με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποίησε έως και τις 9 Νοεμβρίου 2025, όπως αυτές διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Έτσι, όσο περισσότερο χρησιμοποίησε κάποιος την κάρτα του, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να βρεθεί ανάμεσα στους νικητές.

Πώς θα φτάσουν τα 1.000 ευρώ απευθείας στο IBAN σας

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης διαμορφώνεται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα από την κλήρωση του ΟΠΕΚΑ, 8.500 δικαιούχοι θα λάβουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, με την πληρωμή να προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το ποσό του χρηματικού επάθλου θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού τους, ο οποίος συνδέεται με την προπληρωμένη κάρτα που χρησιμοποίησαν για τις συναλλαγές τους. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία παραμένει απλή, γρήγορη και πλήρως ψηφιακή.

Πώς γίνεται η κλήρωση

Η κλήρωση θα διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Εξαίρεση για όποιον δεν θέλει να συμμετάσχει

Όσοι πολίτες δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα εξαίρεσης έως τις 25 Νοεμβρίου 2025.

Το αίτημα αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση prepaid@minscfa.gov.gr , με τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

ΑΦΜ

Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ημερομηνία γέννησης

Διεύθυνση κατοικίας

Έτσι, η διαδικασία της κλήρωσης του ΟΠΕΚΑ παραμένει ξεκάθαρη, με δυνατότητα συμμετοχής, αλλά και εξαίρεσης, για κάθε δικαιούχο της προπληρωμένης κάρτας.