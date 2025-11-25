Την Πέμπτη (27/11) θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη δημόσια κλήρωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία θα αναδείξει 8.500 δικαιούχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων. Κάθε ένας από τους τυχερούς θα λάβει από 1.000 ευρώ, με το ποσό να πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που συνδέεται με την κάρτα του έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για να συμμετέχουν στην κλήρωση, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές με την προπληρωμένη κάρτα τους. Κάθε συναλλαγή δίνει και λαχνούς, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιλογής στην κλήρωση. Όσο μεγαλύτερη χρήση της κάρτας, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες.

Όπως είπε και η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, στόχος είναι να κινητοποιήσουμε τους δικαιούχους να χρησιμοποιούν πάνω από το υποχρεωτικό 50% του ποσού με την κάρτα τους, ώστε να συλλέγουν λαχνούς για τα 1.000 ευρώ.

Η δημόσια κλήρωση θα διεξαχθεί στην ΑΑΔΕ, με πλήρη διαφάνεια και τη συμμετοχή ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σημαντικό επίσης είναι πως όποιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει, μπορεί να ζητήσει εξαίρεση έως τις 25 Νοεμβρίου με email στη διεύθυνση prepaid@minscfa.gov.gr

, στέλνοντας βασικά προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ταυτότητα κ.λπ.).

Η πρωτοβουλία ενθαρρύνει τη χρήση των προπληρωμένων καρτών, προωθεί τη διαφάνεια στις κοινωνικές παροχές και δίνει ένα επιπλέον οικονομικό όφελος σε χιλιάδες πολίτες που κάνουν χρήση της κάρτας τους στην αγορά.

Με απλά λόγια, όσοι δικαιούχοι συνεχίσουν να πραγματοποιούν αγορές με την κάρτα τους μέχρι την κλήρωση της Πέμπτης, αυξάνουν τις πιθανότητες να είναι ανάμεσα στους 8.500 που θα λάβουν τα 1.000 ευρώ.