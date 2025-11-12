Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε την πραγματοποίηση μιας ειδικής δημόσιας κλήρωσης για τους δικαιούχους των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων. Η κλήρωση θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου 2025 και αφορά όλους όσοι χρησιμοποίησαν την κάρτα τους σε ηλεκτρονικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου χρήσης.

Κάθε συναλλαγή με την προπληρωμένη κάρτα μεταφράζεται σε λαχνούς συμμετοχής, ανάλογα με τη χρήση, ενώ τα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Συνολικά, 8.500 τυχεροί θα κερδίσουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, με την πληρωμή να πραγματοποιείται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που συνδέεται με την προπληρωμένη κάρτα, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Το ποσό του χρηματικού επάθλου θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού που αντιστοιχεί η προπληρωμένη κάρτα τους.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια, υπό την επίβλεψη ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα εξαίρεσης έως τις 25 Νοεμβρίου 2025, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση prepaid@minscfa.gov.gr με τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση κατοικίας).

Η πρωτοβουλία αυτή στόχο έχει να ενισχύσει τη χρήση των προπληρωμένων καρτών, προωθώντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινωνικά προγράμματα του κράτους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ.