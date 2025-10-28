Το πρόγραμμα North Evia Pass παρέχει 5.566 άυλες ψηφιακές κάρτες (voucher), αξίας 150 ευρώ η καθεμία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές.
Οι κάρτες θα δοθούν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με κλήρωση, και αφορούν δύο τουριστικούς προορισμούς:
-Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού
-Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:
-Νοέμβριος 2025
-Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2026
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας της βόρειας Εύβοιας ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή το 2021.