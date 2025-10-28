Το πρόγραμμα North Evia Pass παρέχει 5.566 άυλες ψηφιακές κάρτες (voucher), αξίας 150 ευρώ η καθεμία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές.

Οι κάρτες θα δοθούν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με κλήρωση, και αφορούν δύο τουριστικούς προορισμούς:

-Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού

-Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

-Νοέμβριος 2025

-Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2026

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας της βόρειας Εύβοιας ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή το 2021.