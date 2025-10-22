Ένα νέο κύμα στήριξης του εγχώριου τουρισμού ξεκινά με το North Evia Pass 2025.

Από τις 24 έως τις 29 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για το voucher των 150 ευρώ, που αφορά διακοπές σε επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης στη Βόρεια Εύβοια.

Πρόκειται για δράση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού στη Βόρεια Εύβοια, με φορέα υλοποίησης την ΕΔΥΤΕ ΑΕ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διαδικασία της αίτησης είναι και ψηφιακή μέσω gov.gr και περιλαμβάνει είσοδο με κωδικούς TAXISnet, συμπλήρωση στοιχείων (τηλέφωνο, e-mail, προορισμός, φάση συμμετοχής), υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και, τέλος, επιλογή τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την έκδοση της κάρτας. Εναλλακτικά, η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ.

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι ωφελούμενοι της οικονομικής ενίσχυσης:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024-2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι,

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο,

γ) όσοι δικαιούχοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία την Εύβοια, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

Τα παραπάνω τα δηλώνουν υπεύθυνα οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:

– για τους δικαιούχους του προγράμματος «North Evia Pass 2025» που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ και

– για τους δικαιούχους του προγράμματος «North Evia Pass 2025» που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας η ενίσχυση ανέρχεται ομοίως στα 150 ευρώ.

Το χρηματικό ποσό μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο και μόνο για την πραγματοποίηση συναλλαγών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού (διαμονή, εστίαση) και των τοπικών μεταφορών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν εκ των δύο ως άνω προορισμών και για μία ή περισσότερες φάσεις, ωστόσο μπορούν να καταστούν ωφελούμενοι, κατόπιν κλήρωσης, μόνο για έναν προορισμό σε μια φάση του προγράμματος που επέλεξαν.

Η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Η δράση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: (α) Νοέμβριος 2025 και (β) Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος 2026. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2027.