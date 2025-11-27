Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 χιλιάδες δικαιούχοι θα δουν τα επιδόματα Νοεμβρίου να καταβάλλονται απευθείας στους λογαριασμούς τους. Από το Επίδομα Παιδιού μέχρι τα Αναπηρικά και τα Επιδόματα Αναδοχής, η διαδικασία είναι γρήγορη, ψηφιακή και… χωρίς ταλαιπωρία.
Είτε περιμένετε τακτικό επίδομα είτε έκτακτο, η μέρα αυτή φέρνει ένα μικρό… «δώρο» στον λογαριασμό σας!
Συγκεκριμένα, 338.080.255 ευρώ καταβάλλονται σε 1.137.556 δικαιούχους.
Αναλυτικά:
Επίδομα Παιδιού: 533.519δικαιούχοι -99.927.949ευρώ
Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ
Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ
Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ
Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ
Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ
Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 1.137.556
Σύνολο καταβολών: 285.990.505 ευρώ
Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:
Αναπηρικά Επιδόματα : Δικαιούχοι 161.468 – 40.367.000ευρώ
Επίδομα Αναδοχής : Δικαιούχοι 88-23.500ευρώ
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 11.109 – 2.777.250 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 21.868 -5.467.000 ευρώ
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 13.820 -3.455.000 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων Εκτάκτου Επιδόματος : 208.353
Σύνολο καταβολών Εκτάκτου Επιδόματος: 52.089.750 ευρώ