Σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, πραγματοποιείται η δεύτερη πληρωμή του χρηματικού βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, όπως ενημερώνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί αυτή τη φορά ανέρχεται σε 138.100 ευρώ. Από αυτό, 128.100 ευρώ θα διατεθούν σε 183 τρίτεκνες μητέρες, ενώ 10.000 ευρώ θα λάβουν 10 πολύτεκνες μητέρες.

Το ύψος του βοηθήματος είναι 700 ευρώ για τις τρίτεκνες και 1.000 ευρώ για τις πολύτεκνες, και τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλώσει οι δικαιούχες κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2025, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 2.350.000 ευρώ, καλύπτοντας 2.500 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες μητέρες.