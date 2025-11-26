Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των τακτικών και έκτακτων επιδομάτων για τον μήνα Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ και του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συνολικά, τακτικά επιδόματα ύψους 285.990.505 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.137.556 δικαιούχους. Αναλυτικά, το Επίδομα Παιδιού θα λάβουν 533.519 δικαιούχοι με συνολικό ποσό 99.927.949 ευρώ, ενώ το Επίδομα Στέγασης θα δοθεί σε 172.493 δικαιούχους με 20.587.514 ευρώ.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα καταβληθεί σε 157.759 δικαιούχους (36.583.296 ευρώ) και τα Αναπηρικά Επιδόματα σε 201.801 δικαιούχους (94.386.582 ευρώ). Παράλληλα, το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής αφορά 518 δικαιούχους με 182.780 ευρώ, ενώ το Επίδομα Ομογενών θα λάβουν 5.042 άτομα με 178.012 ευρώ.

Ακόμη, 12.542 δικαιούχοι θα λάβουν το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (4.822.960 ευρώ) και 22.707 άτομα το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων (9.677.861 ευρώ). Για τα Έξοδα Κηδείας προβλέπεται καταβολή 73.207 ευρώ σε 92 δικαιούχους.

Το Επίδομα Γέννησης θα λάβουν 9.819 δικαιούχοι με συνολικό ποσό 12.944.400 ευρώ, ενώ το Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών θα καταβληθεί σε 1.353 δικαιούχους (667.200 ευρώ). Επίσης, για τα Κόκκινα Δάνεια θα διατεθούν 285.276 ευρώ σε 2.646 δικαιούχους.

Στους Ευάλωτους Οφειλέτες θα καταβληθούν 36.496 ευρώ σε 341 άτομα, ενώ το Επίδομα Αναδοχής θα λάβουν 600 δικαιούχοι με 476.520 ευρώ. Για το Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού οι πληρωμές ανέρχονται σε 1.807.023 ευρώ για 2.272 δικαιούχους. Τέλος, το Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα της Αλβανίας αφορά 14.031 δικαιούχους με συνολικό ποσό 3.332.429 ευρώ.

Καταβολή εκτάκτων επιδομάτων

Τα έκτακτα επιδόματα του Νοεμβρίου ανέρχονται συνολικά σε 52.089.750 ευρώ και θα δοθούν σε 208.353 δικαιούχους. Συγκεκριμένα, τα Αναπηρικά Επιδόματα θα καταβληθούν σε 161.468 άτομα (40.367.000 ευρώ), ενώ το Επίδομα Αναδοχής αφορά 88 δικαιούχους (23.500 ευρώ).

Το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του ν. 1296/1982 θα λάβουν 11.109 άτομα με συνολικό ποσό 2.777.250 ευρώ και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων 21.868 δικαιούχοι (5.467.000 ευρώ). Επίσης, το Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας θα δοθεί σε 13.820 δικαιούχους με 3.455.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα επιδόματα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.