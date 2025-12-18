Από σήμερα, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις αρχίζουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ για τους δικαιούχους όλων των Ταμείων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα συνοδεύονται από μείωση της παρακράτησης φόρου, λόγω της εφαρμογής της νέας φορολογικής κλίμακας από την 1η Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση 2,4% για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά και 1,2% για όσους εξακολουθούν να έχουν, με τη διαφορά αυτή να μειώνεται κατά 50%. Από το 2027 η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί πλήρως.

Ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Ιανουαρίου 2026

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του e-ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων όλων των Ταμείων έχουν ως εξής:

Νέοι συνταξιούχοι (από 1.1.2017 και μετά, νόμος 4387/2016):

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Συντάξεις ΙΚΑ:

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ:

Οι συντάξεις των μη μισθωτών θα πληρωθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Συντάξεις ΝΑΤ:

Οι συντάξεις του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου θα καταβληθούν την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

Συντάξεις Δημοσίου:

Οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 205311 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β’ 6412/28.11.2025).

Καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημέρα

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, έχει αποφασίσει η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να πραγματοποιείται την ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση. Έτσι, οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις κύριες.

Διαθεσιμότητα χρημάτων στα ΑΤΜ

Για όσους λαμβάνουν τις συντάξεις τους την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025.

Για όσους πληρώνονται την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025.