Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα πιστωθούν φέτος νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, επιτρέποντας σε χιλιάδες συνταξιούχους να δουν τα χρήματά τους πριν από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Οι πρώτες καταβολές ξεκινούν από τα μέσα Δεκεμβρίου, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται πριν από τις γιορτές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς ήδη από τα απογεύματα των προηγούμενων εργάσιμων ημερών.

Οι πληρωμές στις συντάξεις

Έτσι, οι πληρωμές συντάξεων θα έχουν ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, με την καταβολή την ημέρα αυτή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου, καθώς και των συντάξεων των Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

Νωρίτερα στις 18 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται η πληρωμή των κύριων συντάξεων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν από την 1/1/2017 και έπειτα από ταμεία μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών.

Από τις 18 ως τις 22 Δεκεμβρίου μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, είναι βέβαιο ότι οι συντάξεις του Δημοσίου και των άλλων ταμείων θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από αργά το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, μετά τις 17:00, για όσους πληρώνονται στις 19 Δεκεμβρίου. Από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, μετά τις 17:00, για όσους πληρώνονται στις 22 Δεκεμβρίου.

Οι συνταξιούχοι θα δουν στις συντάξεις του Ιανουαρίου την αύξηση για το 2026 κατά 2,4% και τη μείωση της παρακράτησης φόρου λόγω των νέων και χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών. Ενδεικτικά το ετήσιο όφελος από τον συνδυασμό αυξήσεων και μείωσης φόρου ξεκινά από 260 ευρώ και φτάνει ως 1.404 ευρώ για συντάξεις από 833 ευρώ έως 3.000 ευρώ.