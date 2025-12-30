Υποχρεωτική καθίσταται η εγκατάσταση ανελκυστήρα σε κτίρια κατοικιών που δεν διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους, όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματός του βρίσκεται σε διαφορά στάθμης άνω των 9 μέτρων από την οριστική επιφάνεια του εδάφους, στο σημείο πρόσβασης προς τον όροφο.

Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνεται στις τροποποιήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού που ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος είναι η επικαιροποίηση και ο εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς.

Οι αλλαγές αφορούν την ταξινόμηση των κτιρίων, την ασφάλεια και αντοχή τους, τα δομικά στοιχεία των κατασκευών, καθώς και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτροδότησης.

Ελεύθερα ύψη

Τα πραγματοποιούμενα ελεύθερα ύψη των χώρων καθορίζονται βάσει των διατάξεων του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Μπορούν να γίνονται κατά παρέκκλιση από τις προδιαγραφές του φορέα λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του.

Πού ισχύει η ρύθμιση

Η υποχρέωση αυτή αφορά περιπτώσεις επιτρεπόμενης χρήσης νομίμως υφιστάμενων κτιρίων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες προβλέπουν κύριες χρήσεις εκτός κατοικίας σε ποσοστό άνω του 50% της συνολικής δόμησης, δηλαδή ειδικά κτίρια κατά ΝΟΚ.

Παράλληλα, καταργείται το όριο επιφάνειας ορόφου για την αλλαγή μορφής κλιμάκων στα παλαιότερα κτίρια. Η ρύθμιση αφορά αλλαγές χρήσης, εφόσον το πλάτος των κλιμάκων επαρκεί για τη διαφυγή του πληθυσμού που προβλέπεται κατά τον χρόνο της αλλαγής.

Σε κάθε κτίριο ή τμήμα του πρέπει να προβλέπεται χώρος αποκλειστικά για την τοποθέτηση των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (κατοικιών, καταστημάτων κ.λπ.). Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή των χαρακτηριστικών του χώρου ή των κατασκευών που σχετίζονται με την παροχή ρεύματος, όπως αυτά ορίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οικοδομική άδεια και νέες προϋποθέσεις

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όταν ο όγκος του κτιρίου υπερβαίνει τον προβλεπόμενο, απαιτείται γνωμοδότηση του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την ανάγκη εγκατάστασης ηλεκτρικού υποσταθμού δημόσιας χρήσης.

Στον υπολογισμό του όγκου περιλαμβάνονται οι κλειστοί χώροι που ορίζονται από τα δομικά στοιχεία, εξαιρουμένων των θερμομονωτικών, ενεργειακών και διακοσμητικών στοιχείων των όψεων. Δεν υπολογίζονται οι υπόγειοι χώροι χωρίς κύρια χρήση και οι ελεύθεροι χώροι επί υποστυλωμάτων (πιλοτές).

Κατηγορίες χρήσεων

Με βάση το νέο πλαίσιο, τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας εντάσσονται κατ’ εξαίρεση στην κατηγορία «Γραφεία» (Θ). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα κέντρα δεδομένων με ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής μικρότερη των 200 kW.