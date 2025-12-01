Η απογραφή των ανελκυστήρων στο ηλεκτρονικό μητρώο πήρε νέα παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 2026. Η αρχική προθεσμία έληγε τέλος Νοεμβρίου, ωστόσο δεν είχε απογραφεί ούτε το ένα τρίτο των συνολικά 900.000 ανελκυστήρων.

Λόγος της παράτασης

Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί μόλις 260.000 ασανσέρ. Παρά την αύξηση των δηλώσεων τις τελευταίες ημέρες (10.000-12.000 καθημερινά), ήταν αδύνατο να καλυφθεί η προθεσμία της 30ης Νοεμβρίου.

Η παράταση αποφασίστηκε για να αποφευχθεί το «κλείδωμα» των ανελκυστήρων που δεν έχουν αριθμό απογραφής και η επιβολή προστίμων 1.000 ευρώ.

Τι προβλέπεται για αναβαθμίσεις

Εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν ότι το 60%-70% των ανελκυστήρων θα χρειαστεί αναβάθμιση ή ακόμη και αντικατάσταση. Το κόστος μπορεί να φτάσει μέχρι 10.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα, ανάλογα με την παρέμβαση που απαιτείται.

Τα βήματα για τη δήλωση

Η απογραφή μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή ή τον συντηρητή του ανελκυστήρα.

Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

Έτος εγκατάστασης

Αριθμό στάσεων

Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός ή ανενεργός)

Αν υπάρχει πιστοποίηση

Αν έχει δηλωθεί σε αρχείο δήμου

Τον αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη κι αν λείπουν κάποια στοιχεία, η δήλωση μπορεί να προχωρήσει με επιλογή «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμου» δεδομένου. Σε περιπτώσεις διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται αυτόματα μέσω του ΚΑΕΚ.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Όσοι δεν προχωρήσουν στην καταχώρηση κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων:

1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες

2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις (οικιστική και επαγγελματική)

5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα (mall)

Η απογραφή των ανελκυστήρων φιλοδοξεί να δημιουργήσει, για πρώτη φορά, ένα ολοκληρωμένο Μητρώο που θα επιτρέψει στην Πολιτεία να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διασφαλίζει την ασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια πολίτες.