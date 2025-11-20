Η επιτάχυνση της απογραφής ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό μητρώο αποτέλεσε το βασικό θέμα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, και εκπροσώπων κατασκευαστών, εγκαταστατών και συντηρητών ανελκυστήρων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα προεδρεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολογίας Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων (ΠΕΤΑΚ). Παρόντες ήταν επίσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων για την επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για όλους τους ανελκυστήρες της χώρας, ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο επί δεκαετίες.

Ο υπουργός τόνισε ότι βασική προϋπόθεση για τη συντήρηση κάθε ανελκυστήρα είναι η προηγούμενη απογραφή του στο σύστημα. Παράλληλα, κάλεσε τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία, ενώ ζήτησε από τους συντηρητές και εγκαταστάτες να ελέγξουν την κατάσταση απογραφής των ανελκυστήρων που εξυπηρετούν, ώστε κανένας να μη μείνει εκτός μητρώου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι η απογραφή είναι δωρεάν, απλή και ολοκληρώνεται μέσα σε 3-5 λεπτά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://elevator.mindev.gov.gr έως τις 30 Νοεμβρίου. Όπως διευκρινίστηκε, η διαδικασία δεν δημιουργεί καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες, καθώς πρόκειται μόνο για καταχώριση στοιχείων χωρίς νέες υποχρεώσεις πέραν των υφιστάμενων της νομοθεσίας.