Τον διεθνή μπασκετμπολίστα Θανάση Αντετοκούνμπο επέλεξε το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη νέα του ενημερωτική καμπάνια, με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να παρακινήσει τους πολίτες να ολοκληρώσουν εγκαίρως την καταγραφή των ανελκυστήρων, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου.

Δείτε το βίντεο της καμπάνιας του Υπουργείου με πρωταγωνιστή τον Θανάση Αντετοκούνμπο:

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ευχαρίστησε τον Θανάση Αντετοκούνμπο, τον «elevator» του ελληνικού μπάσκετ και του NBA.

«Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν» αναφέρει ο κ. Θεοδωρικάκος.