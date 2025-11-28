Με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου προβλέπεται παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000.

Παράλληλα έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ και με τις εταιρίες τοποθέτησης και συντήρησης των ανελκυστήρων. Με την παράταση δίνεται επαρκής χρόνος, ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής είναι απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr.

Η μη συμμόρφωση φέρνει πρόστιμα, που ξεκινούν από 1.000 ευρώ για πολυκατοικίες κατοικιών, φτάνουν τα 2.500 ευρώ για μικτά κτίρια και τα 5.000 ευρώ για δημόσια και εμπορικά κέντρα, ενώ ενδέχεται να διακοπεί και η ηλεκτροδότηση από τον ΔΕΔΔΗΕ, σε όποιον ανελκυστήρα δεν είναι δηλωμένος στο μητρώο, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης. Σε περίπτωση ατυχήματος, σε ανελκυστήρα που δεν έχει δηλωθεί, η ευθύνη βαραίνει πλήρως τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη.