Οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές και συντηρητές ανελκυστήρων έχουν προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 για να ολοκληρώσουν την απογραφή των ανελκυστήρων τους στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόστιμα και σφράγιση της εγκατάστασης. Η απογραφή αποτελεί υποχρέωση για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως της κατάστασης συμμόρφωσής τους με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ.28425/1245/22.12.2008, ΦΕΚ 2604/Β΄/2008).

Τι είναι το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

Το Μητρώο συγκεντρώνει όλους τους ανελκυστήρες της χώρας και επιτρέπει στην Πολιτεία να ελέγχει και να διασφαλίζει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες. Η απογραφή στο Μητρώο δεν αντικαθιστά την υποχρεωτική καταχώριση που πραγματοποιείται στα μητρώα των δήμων, αλλά αποτελεί ξεχωριστή υποχρέωση για κάθε ανελκυστήρα.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την απογραφή

Η ευθύνη ανήκει στους ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους του ακινήτου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απογραφή μπορεί να γίνει από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Αν υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, καλό είναι να συνεννοηθούν ώστε η απογραφή να γίνει μόνο μία φορά από ένα πρόσωπο.

Πώς γίνεται η απογραφή

Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί λίγα λεπτά:

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://elevator.mindev.gov.gr/

Επιλέξτε «Είσοδος στην υπηρεσία» και μετά «Είσοδος με κωδικούς TaxisNet (Πολίτες)».

Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία και, εάν υπάρχουν, και τα προαιρετικά.

Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

Έτος εγκατάστασης

Αριθμό στάσεων

Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός ή ανενεργός)

Υπάρχουσα πιστοποίηση

Αν έχει δηλωθεί σε αρχείο δήμου

Αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη κι αν κάποια στοιχεία λείπουν, η δήλωση μπορεί να προχωρήσει με επιλογή «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμου». Σε περιπτώσεις διπλοεγγραφών, η διασταύρωση γίνεται αυτόματα μέσω του ΚΑΕΚ.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Η μη απογραφή εγκυμονεί σοβαρές συνέπειες:

1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες

2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις (οικιστική και επαγγελματική)

5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα (mall)

Επιπλέον, η Πολιτεία μπορεί να προβεί σε σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι να ολοκληρωθεί η απογραφή και να διαπιστωθεί η ασφαλής λειτουργία του.

Γιατί είναι σημαντικό

Η απογραφή φιλοδοξεί να δημιουργήσει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο Μητρώο Ανελκυστήρων, το οποίο θα επιτρέπει στην Πολιτεία να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διασφαλίζει την ασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια πολίτες. Η τήρηση της προθεσμίας είναι απαραίτητη για την αποφυγή προστίμων και την προστασία της ασφάλειας όλων.