Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο επιστρέφει σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την εμβληματική του ερμηνεία στην ταινία «Διαμάντια από αίμα», αυτή τη φορά όχι ως ηθοποιός αλλά ως επενδυτής. Ο διάσημος σταρ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας ιστορίας γύρω από τα διαμάντια, υποστηρίζοντας μια βιομηχανική επανάσταση που στοχεύει να βάλει τέλος στη βία, την εκμετάλλευση και την περιβαλλοντική καταστροφή που συνόδευαν για δεκαετίες την εξόρυξή τους. Το επίκεντρο αυτής της αλλαγής εντοπίζεται απροσδόκητα στην ισπανική επαρχία, στην Τρουχίγιο της Εξτρεμαδούρα.

Η μικρή πόλη της επαρχίας Κάθερες, που για χρόνια αντιμετώπιζε τη δημογραφική συρρίκνωση και την έλλειψη επαγγελματικών προοπτικών, έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο φιλόδοξους κόμβους υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Από τις αρχές του 2025 λειτουργεί εκεί το εργοστάσιο συνθετικών διαμαντιών της Diamond Foundry, εταιρείας αιχμής που παράγει εργαστηριακά διαμάντια εξαιρετικής καθαρότητας, προορισμένα κυρίως για βιομηχανικές και τεχνολογικές εφαρμογές όπως οι ημιαγωγοί και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η νέα εποχή των συνθετικών διαμαντιών

Το έργο ξεκίνησε επίσημα τον Μάρτιο του 2023, με την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου στο βιομηχανικό πάρκο Arroyo Caballo. Δύο χρόνια αργότερα, η μονάδα —σε έκταση 84.000 τετραγωνικών μέτρων— αποτέλεσε ορόσημο για την τοπική οικονομία. Η παραγωγή βασίζεται σε τεχνολογία που αναπαράγει σε επιταχυνόμενο χρόνο τις φυσικές συνθήκες δημιουργίας διαμαντιών στη Γη, με σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μεγάλο μέρος της απαιτούμενης ενέργειας καλύπτεται από ηλιακά πάρκα, ενισχύοντας τον «πράσινο» χαρακτήρα του εγχειρήματος και καθιστώντας το υπόδειγμα βιώσιμης βιομηχανικής ανάπτυξης.

Ανάσα για την τοπική κοινωνία

Η λειτουργία του εργοστασίου δημιούργησε εκατοντάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, προσφέροντας νέα προοπτική σε μια περιοχή που επί δεκαετίες έβλεπε τους νέους της να μεταναστεύουν. Τοπικές αρχές και περιφερειακή κυβέρνηση κάνουν λόγο για παράδειγμα βιομηχανικής αναγέννησης της ισπανικής υπαίθρου, βασισμένο στην καινοτομία και όχι στη χαμηλή προστιθέμενη αξία.

Δεν έλειψαν ωστόσο και οι αντιδράσεις. Κατά τη φάση κατασκευής, κάτοικοι εξέφρασαν ανησυχίες για πιθανή αλλοίωση του τοπίου λόγω των νέων υποδομών ηλεκτροδότησης. Οι αντιρρήσεις αυτές παρέμειναν περιορισμένες και δεν εμπόδισαν την πρόοδο του έργου.

Επέκταση και νέες επενδύσεις

Μόλις λίγους μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας, η Diamond Foundry ανακοίνωσε εντυπωσιακή επέκταση: την κατασκευή νέας μονάδας για την παραγωγή υποστρωμάτων διαμαντιού για μικροτσίπ υψηλής απόδοσης. Πρόκειται για τεχνολογία-κλειδί στη μάχη για πιο αποδοτικούς και ενεργειακά οικονομικούς ημιαγωγούς.

Οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν τα 2,35 δισ. ευρώ έως το 2029, με την Ισπανία να φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο παγκόσμιο κέντρο παραγωγής τέτοιων υποστρωμάτων.

Ο ρόλος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Στο παρασκήνιο αυτής της εξέλιξης βρίσκεται ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος είναι μειοψηφικός μέτοχος της Diamond Foundry από το 2015 και έχει επενδύσει πάνω από έξι εκατομμύρια δολάρια. Η συμμετοχή του ενισχύει το προφίλ ενός έργου που συνδυάζει τεχνολογία, βιωσιμότητα και ηθική επιχειρηματικότητα.

Δίπλα του βρίσκονται ισχυρά επενδυτικά κεφάλαια και γνωστά ονόματα της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, γεγονός που αναδεικνύει τη διεθνή σημασία του εγχειρήματος.

Για τον Ντι Κάπριο, γνωστό για τη μακρόχρονη περιβαλλοντική του δράση, το πρότζεκτ της Εξτρεμαδούρας αποτελεί κάτι περισσότερο από μια οικονομική επένδυση. Είναι μια προσπάθεια να μεταμορφώσει εκ των έσω μια βιομηχανία που συνδέθηκε με πολέμους, παιδική εργασία και οικολογική καταστροφή.

Αν το πείραμα της Τρουχίγιο πετύχει, ίσως αποδειχθεί ότι η μετάβαση σε μια πιο δίκαιη και πράσινη οικονομία μπορεί να ξεκινήσει όχι από τις μητροπόλεις, αλλά από την καρδιά της ευρωπαϊκής περιφέρειας.