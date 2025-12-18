Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προκάλεσε έκπληξη στους θαυμαστές του, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει ξαναδεί ποτέ την ταινία που τον καθιέρωσε διεθνώς, τοn εμβληματικό «Τιτανικό».

Ο 51χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ενσάρκωσε τον Τζακ Ντόσον, τον νεαρό καλλιτέχνη στην επική ταινία του Τζέιμς Κάμερον το 1997. Το φιλμ απέφερε 2,26 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, από προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων, και απέσπασε 11 Όσκαρ.

Σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της εκπομπής Actors on Actors του Variety, η Τζένιφερ Λόρενς τον ρώτησε αν έχει ποτέ «ξαναδεί τον «Τιτανικό»». Ο Ντι Κάπριο απάντησε: «Όχι, δεν το έχω δει εδώ και αιώνες».

Η 35χρονη Λόρενς αντέδρασε λέγοντας: «Πρέπει να το δεις! Θα μπορούσες να το παρακολουθήσεις πλέον σαν θεατής, είναι υπέροχο!». Ο Ντι Κάπριο επιβεβαίωσε πως σπάνια βλέπει τις ταινίες του, ρωτώντας: «Εσύ το κάνεις;».

Η Λόρενς απάντησε με χιούμορ: «Όχι. Δεν έχω κάνει κάτι σαν τον «Τιτανικό». Μια φορά, μεθυσμένη, έβαλα να δω το American Hustle για να δω αν είμαι καλή ηθοποιός. Δεν θυμάμαι την απάντηση».

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η αποκάλυψη του Λεονάρντο Ντι Κάπριο προκάλεσε πληθώρα σχολίων στο X (πρώην Twitter). Χρήστες εξέφρασαν την έκπληξή τους, με έναν να γράφει: «Πώς γίνεται να είσαι ο πρωταγωνιστής μιας τόσο δημοφιλούς ταινίας και να μην την έχεις δει ποτέ;». Άλλοι ανάρτησαν memes και αστειεύτηκαν πως ο ηθοποιός «δεν θα έβλεπε ποτέ μια ταινία άνω των 25 ετών».

Η συζήτηση για το περιστατικό δηλητηρίασης στα γυρίσματα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Λόρενς αναφέρθηκε και στο γνωστό περιστατικό του 1996, όταν πάνω από 50 μέλη του συνεργείου και του καστ του «Τιτανικού» δηλητηριάστηκαν με σούπα αστακού που περιείχε PCP. Ο Ντι Κάπριο διευκρίνισε ότι δεν ήταν παρών, όπως και η Κέιτ Γουίνσλετ, καθώς τότε γυρίζονταν σκηνές στον Καναδά.

Η νέα συνεργασία Ντι Κάπριο – Λόρενς

Οι δύο ηθοποιοί, που είχαν συμπρωταγωνιστήσει στο Don’t Look Up του Netflix το 2021, ετοιμάζονται να συνεργαστούν ξανά στην ταινία τρόμου του Μάρτιν Σκορσέζε What Happens at Night. Η παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Κάμερον και, σύμφωνα με το Deadline, βρίσκεται σε συζητήσεις με την Apple Original Films και τη Studiocanal.

Σε χιουμοριστικό τόνο, ο Ντι Κάπριο προέτρεψε τη Λόρενς να «αγοράσει ένα DVD player» ώστε να μπορεί να βλέπει τις ταινίες αναφοράς που, όπως είπε, θα της προτείνει ο 83χρονος σκηνοθέτης.

Οι νέες υποψηφιότητες των δύο σταρ

Ο Ντι Κάπριο είναι υποψήφιος για Critics Choice Award και Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο του στην ταινία One Battle After Another, ενώ η Λόρενς διεκδικεί Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στο Die My Love.

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, στην οποία εμφανίζεται ο Ντι Κάπριο, αποτελεί σύγχρονη μεταφορά του μυθιστορήματος Vineland του Τόμας Πίντσον, με συμμετοχές των Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο και Ρετζίνα Χολ.